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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Ferdi Türkten  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula - AA

Dubai

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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