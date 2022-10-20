Dolar
18.60
Euro
18.20
Altın
1,628.20
ETH/USDT
1,283.50
BTC/USDT
19,041.00
BIST 100
3,900.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyaret için gittiği Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Sefa Mutlu   | 20.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR" saat 23.25'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrasya Tüneli bakım nedeniyle trafiğe kapatıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Allah'a şükürler olsun durumları iyi
FETÖ'nün işkenceci subaylarına 'şok' ceza talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü
Karabük'te tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıların Zengilan'daki örnek projesi Dost Agropark

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet