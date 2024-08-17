Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,616.00
BTC/USDT
59,460.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürüyor. Karabük’ün Ovacık ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Utku Şimşek  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aliyev, orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye'deki çalışmalara katılması için talimat verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederek, Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına müdahaleye ilişkin görüntü paylaştı
Konya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Çanakkale'deki orman yangınına giderken kaza geçiren ekip, yaraları iyileşmeden görevlerine döndü
İzmir'de ev ve iş yerleri yanan vatandaşlar yangın anını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon konutun inşasını sağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü, ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin oğullarını kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet