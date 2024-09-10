Dolar
34.04
Euro
37.54
Altın
2,514.69
ETH/USDT
2,367.90
BTC/USDT
57,690.00
BIST 100
9,624.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

Yıldız Nevin Kasım  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

Narin Güran'ın cansız bedenini dereye bıraktığını itiraf eden şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Fidan: (Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi) İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Kerkez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Kerkez'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet