Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet, maalesef bu medreseye de (Ayasofya Fatih Medresesi) tahammül edememiştir." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ayasofya Fatih Medresesi) Medresemizde inşallah yarının alimleri, münevverleri, bilim insanları, araştırmacıları yetişecektir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.