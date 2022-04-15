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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun yeniden şehrimize kazandırıyoruz." dedi.

15.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuşuyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet, maalesef bu medreseye de (Ayasofya Fatih Medresesi) tahammül edememiştir." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ayasofya Fatih Medresesi) Medresemizde inşallah yarının alimleri, münevverleri, bilim insanları, araştırmacıları yetişecektir." diye konuştu.

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