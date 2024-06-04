Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kabulde hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.