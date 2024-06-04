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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

Mehmet Tosun  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer aldı.

04.06.2024

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kabulde hazır bulundu.

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