Dolar
34.65
Euro
36.33
Altın
2,620.97
ETH/USDT
3,283.10
BTC/USDT
92,570.00
BIST 100
9,636.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso'yu kabul etti

Özcan Yıldırım  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso'yu kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso'yu kabul etti
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir okul daha onarılarak eğitime açıldı
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları sürüyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna ve Somali'nin parlamentolar arası dostluk gruplarının üyelerini kabul etti
Eğitime kar engeli

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital inanç sistemleri karşısında Müslümanların korunabilmesi için acil önlemler alınmalı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu için imzalar atıldı

Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu için imzalar atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet