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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin'i kabul etti

Yıldız Nevin Kasım  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkanı Jin Liqun'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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