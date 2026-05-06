Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asrın felaketinde hasar gören 276 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276’sının restorasyonu tamamlandı, kalan 101 eserin rekonstrüksiyonu yıl içinde nihayete erecek. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak." dedi.
06 Mayıs 2026•Güncelleme: 06 Mayıs 2026
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katıldı.
