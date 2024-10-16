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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabul etti.

Merve Yıldızalp  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti

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