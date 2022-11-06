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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı”nda konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız." dedi.

Mümin Altaş   | 06.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız." dedi.

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