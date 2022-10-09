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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Sefa Mutlu   | 09.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Angola arasında yapılan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Koca eşlik etti.

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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