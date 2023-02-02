Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afyon-Şuhut yolu açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afyonkarahisar-Şuhut Yolu vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız. Açılışını yaptığımız her yolla 2023 yılında ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.