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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır." dedi.

Merve Yıldızalp  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Giresun

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Valiliğin yanında düzenlenen mitinginde milli iradenin ve milli dayanışmanın şehri Giresun'da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirtti.

Giresunluların şimdiye kadarki seçimlerde Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla kendilerine sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun'un kendisine yakışanı yaptığını söyledi.

Erdoğan, ilk turda yüzde 61, ikinci turda yüzde 65'e yaklaşan oy oranıyla destek veren Giresunlulara şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Çok kritik bir seçim daha olduğunu, bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gidileceğini dile getiren Erdoğan, bu sefer il, ilçe ve beldeleri yönetecek kadroların belirleneceğini, Giresun'dan yine rekor bir oy alacaklarından şüphe duymadığını söyledi.

"Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum." diyen Erdoğan, bunun için her zamankinden daha çok çalışacaklarını, ter dökeceklerini ve koşturacaklarını belirtti.

Erdoğan, pazarda, çarşıda, caddede olacaklarını, yapılacak hizmetler için milletten destek isteyeceklerini kaydetti.

"Salgın döneminde üretimden, istihdamdan taviz vermedik"

Türkiye'nin içinde yer aldığı coğrafyanın sancılı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bölge, sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in hemen öte yakasında iki komşumuz arasındaki savaş ikinci yılını doldurmak üzere. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda şimdiye kadar on binlerce insan öldü, on binlercesi yaralandı, yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle çok ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Sizler de o günleri çok iyi hatırlıyorsunuz.

Doğal gaz fiyatlarının zirveye ulaştığı dönemlerde öyle günler gördük ki kimi Avrupa ülkelerinde lambalar söküldü, kombiler kapatıldı, devlet daireleri çalışanlarına battaniye dağıttı ama benim ülkemde doğal gaz aynı şekilde devam etti. Şu anda Karadeniz doğal gazı devam ediyor mu? Hani olmayacaktı? Ama bizde oluyor. Petrol, Gabar'dan çıkıyor mu? Çıkıyor. Gıda krizinden dolayı dünyanın birçok ülkesinde ciddi sıkıntılar, açlıklar, yokluklar yaşandı. Muhalefet tarafından sürekli bize örnek gösterilen ülkelerin esasında kağıttan birer kaplan olduğu böylece anlaşılmış oldu. Türkiye, tüm zor süreçleri en başarılı yöneten ülkelerden biri. Salgın döneminde üretimden, istihdamdan taviz vermedik. Destek ve hibe programlarımızla toplumumuzun yanında yer aldık. Güçlü ve modern sağlık altyapımız sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılının aynı zamanda barışın da yüzyılı olmasını istiyorsak, dost ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi geliştirmekten başka çaremiz yok." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail, açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır. Ramazanda Gazze'ye daha fazla el uzatmamız, daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin acemi genel başkanı, sabık genel başkanı ve sütre gerisinden partiyi yönetenlerin tamamının gündemi, kupon belediyeleri kimin adamının yöneteceğidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Gazze) Türk ve İslam dünyası olarak birlik, beraberlik, dayanışma içinde hak ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

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