Dolar
31.89
Euro
34.76
Altın
2,288.82
ETH/USDT
3,361.50
BTC/USDT
67,403.00
BIST 100
9,104.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alpaslan Türkeş’in kabrini ziyaret ediyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Mümin Altaş  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Erdoğan'a, ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'den 2 ilçe için karar
Ağrı'da 1000 yıllık İbranice kitap ele geçirildi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Benzer haberler

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkese göstermekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını herkese göstermekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sandıklara sahip çıkın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sandıklara sahip çıkın" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet