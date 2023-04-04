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Finlandiya’nın NATO’ya katılım töreni gerçekleştiriliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Ali Kemal Akan  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı.

Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.

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