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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında özel uçak "TUR" ile 13.20'de Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'ya gitti Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Ankara

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.


Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Berlin'e gitti.

Alman mevkidaşı ile görüşecek

Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Berlin'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından Şansölyelik Binası'nda karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşeceği Scholz ile ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

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