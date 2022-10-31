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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1993'teki Solingen faciasında ailesinden 5 kişiyi kaybeden Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı diledi.

Kemal Karadağ, Mehmet Tosun   | 31.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Genç'in eşi Durmuş ve oğlu Kamil Genç'le telefonda görüşerek, taziye dileklerini ilettiğini belirtti.

Genç'e Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Yaşadığı büyük acıya rağmen Mevlüde Hanım'ın ortaya koyduğu vakur ve dirayetli duruş, Avrupa'ya ve tüm insanlığa örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Solingen katliamında hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: Irkçılık tüm coğrafyaların ortak mücadelesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Solingen'de 29 yıl önce aile fertlerini ırkçı bir saldırıda kaybeden Genç'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Genç'in, acısına rağmen daima barış ve dostluk çağrısında bulunarak dünyaya unutulmaz bir ders verdiğini ifade eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Irkçılık, tüm coğrafyaların ortak mücadelesidir. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın insan onurunu derinden yaralayan bu davranış biçimini ancak insanın insana emanet olduğuna inanan vicdanlar yenebilir. Bu sebeple kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı tazimle yad ediyorum."

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