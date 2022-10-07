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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi ve Bektaşi vatandaşların meselelerinin takibini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alevi ve Bektaşi vatandaşların etrafında bir araya geldiği mekanların meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

07.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi ve Bektaşi vatandaşların meselelerinin takibini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Sinsi niyetlerle milli birliğimizi bozmak için içeride ve dışarıda çalışan pek çok kişi olmuştur ama bu aşk ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi ve Bektaşi vatandaşlarının etrafında bir araya geldiği mekanların meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapının kurulacağını bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cemevlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere, bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecektir. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapım, onarım, bakım giderlerinin karşılanmasıyla ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuracağımız Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin yönetimini yürütecektir." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi ve Bektaşi vatandaşların meselelerinin takibini yapacak kurumsal yapı kuruyoruz
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