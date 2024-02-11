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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı'nın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı.

İrem Demir, Mehmet Yusuf Melikoğlu, Elif Küçük  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı'nın cenazesine katıldı Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının karşısındaki yolda, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 43 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile kardeşleri taziyeleri kabul etti. Tabutun başına gelen Baltacı'nın yakınları ile arkadaşlarının ağladığı ve üzgün olduğu görüldü.

Cenaze törenine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına baş sağlığı diledi.

Erdoğan ile cemaat, Baltacı'nın yanı sıra, 95 yaşında vefat eden Sabriye isimli bir kadının da cenaze namazını kıldı.

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından konuşan Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan, Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Yine musallada bulunan Sabriye Hanımefendi ki 95 yaşında Hakk'a uğurlayacağız. Her nefis ölümü tadıcıdır ve Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz, gideceğiz. Sabriye Hanımefendi 95 yaşında bir büyüğümüz, mekanı cennet olsun inşallah. Fatma Sevim kızımız, kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bir dava ve yol arkadaşı olarak, haberi aldıklarında hakikaten adeta vurulmuşa döndüklerini söyleyerek, "Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ama biz biliyoruz ki ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan. Yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz." diye konuştu.

Baltacı'nın bütün yol ve dava arkadaşlarına sabrı cemil dileyen Erdoğan, cemaatten, haklarını helal etmelerini istedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim bizleri cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Ben inanıyorum ki Fatma Sevim kızımız, evladımız, kardeşimiz bu yolda o ebedi aleme inşallah Rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidecek. Bütün ailesine de en kalbi hislerimle sabırlar diliyorum. Allah'a uğurluyoruz, bundan daha güzel herhalde uğurlama olmayacaktır."

Daha sonra cenazeler için dua edildi.

Baltacı'nın naaşı Edirnekapı'ya defnedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Baltacı'nın tabutuna omuz verdi.

Baltacı'nın naaşı, cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze merasimine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri, AK Parti genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, kadın kolları teşkilatından çok sayıda mesai arkadaşı ve partililer katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı'nın cenazesine katıldı
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