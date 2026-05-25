Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz."

Emine Erdoğan: Ülkelerin geleceği ailelerle inşa edilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu sene ilk kez kutlanan, aile kurumunun önemini hatırlatan "Milli Aile Haftası"nı tebrik etti.

Her yuvanın, toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanak olduğunu belirten Erdoğan, "Ülkelerin geleceği sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir. Dilerim ki sevgi, anlayış ve dayanışmanın hakim olduğu yuvalar çoğalsın, ülkemiz birbirine omuz veren güçlü ailelerle huzurunu ve dirliğini daima muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.