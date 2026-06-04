Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz." dedi.
04 Haziran 2026•Güncelleme: 04 Haziran 2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkeleri temelinde geliştirmeyi sürdürüyoruz. Kıtanın bilhassa Sahel bölgesinde istikrarsızlık oluşturan terör örgütleriyle mücadele noktasında dost ve kardeş ülkelerimizin yanındayız." dedi.
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