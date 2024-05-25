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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Zeynep Rakipoğlu  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile Afrika Günü'nü kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Afrika Birliği Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü ile 25 Mayıs Afrika Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kökleri 9'uncu yüzyıla ulaşan güçlü beşeri ve tarihi bağlara sahip olduğumuz Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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