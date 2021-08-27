Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan tahliyelere ilişkin, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, Konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır." dedi.
"Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız"
Erdoğan, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili şunları kaydetti:
"Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz."
Afganistan'da ortada terör örgütlerinin çatışması olduğunu belirten Erdoğan, "Bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.