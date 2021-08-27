Dolar
8.35
Euro
9.85
Altın
1,817.31
ETH/USDT
3,231.20
BTC/USDT
48,229.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan tahliyelere ilişkin, "Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz." dedi.

27.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç, Konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Afganistan'daki terör saldırısına ilişkin, "Maalesef Afganistan'la birlikte yeniden dünya ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilerle ölü sayısı 170'i buldu. Dünyada en güçlüyüm diyen ülkelerin girdikleri yerlerden çok daha dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar öyle söylendiği gibi olmadı. Terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır." dedi. 

"Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız"

Erdoğan, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili şunları kaydetti:

"Sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz." 

Afganistan'da ortada terör örgütlerinin çatışması olduğunu belirten Erdoğan, "Bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin karlı çıkması diye bir şey düşünülemez. Şu an NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
Türkiye'de 18 bin 340 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti
Bazı ülkelerin Kovid-19 vaka sayılarında artış devam ediyor
'TURKOVAC' aşısı geliştirildiği Erciyes Üniversitesinde gönüllülere uygulanıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalar yüksek seyrediyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan az sayıda teknik elemanımız hariç tüm ekiplerimizi çektik

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerimizi merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak