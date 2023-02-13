Dolar
18.84
Euro
20.19
Altın
1,850.87
ETH/USDT
1,478.90
BTC/USDT
21,538.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’daki Rönesans Rezidans enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham olan kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum

Mustafa Hatipoğlu   | 13.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham olan kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ımız, 103 yıl önce yazdığı destanla adını tarihe altın harflerle kazıdı. Bugün de yaşadığımız afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham kaynağı olan Millî Mücadele kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham olan kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum
TDV'den deprem bölgesine 517 tır yardım malzemesi
Sel afetinin yaşandığı Dereli'de depremzedeler için odun seferberliği başlatıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham olan kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet sonrası vermiş olduğumuz bu mücadeleye ilham olan kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum

PAK bünyesindeki 4 arama kurtarma köpeği 74 kişinin kurtarılmasını sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki depremzedeleri ziyaret etti

Meslek liselilerin yaptığı "mobil ekmek fırını" Hatay'a gönderildi

Meslek liselilerin yaptığı "mobil ekmek fırını" Hatay'a gönderildi
Hatay'da depremin 182'nci saatinde kurtarılan Kaan'ın ilk isteği kebap oldu

Hatay'da depremin 182'nci saatinde kurtarılan Kaan'ın ilk isteği kebap oldu
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet