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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'da inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Utku Şimşek  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adıyaman'da inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Adıyaman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adıyaman'da 39 bini konut, 3 bin 400'ü işyeri ve 3 bine yakını ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. İnşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini ev ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adıyaman'a savunma sanayi şirketlerimizin ortaklığıyla, TUSAŞ koordinasyonunda laboratuvar, test altyapısı, kablo, konnektör, kablaj üretim tesisi kuruyoruz." ifafelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Aile ve Gençlik Fonu) Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak çalışmanın önceliği, deprem bölgesi şehirlerimizdeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacak." şeklinde konuştu.

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