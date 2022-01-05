Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bereketin, yiğitliğin, mertliğin ve medeniyetin şehri Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Adanalı kardeşlerime en içten selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.