Dolar
13.43
Euro
15.17
Altın
1,818.39
ETH/USDT
3,833.90
BTC/USDT
46,853.00
BIST 100
1,970.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Ferdi Türkten   | 05.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bereketin, yiğitliğin, mertliğin ve medeniyetin şehri Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Adanalı kardeşlerime en içten selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de görülen "Flurona" vakası dünyada ilk değil
Türkiye'den 160 ülkeye Kovid-19 salgınıyla mücadele desteği
Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullarımızda yeni önlemlere başvuracağımız bir alarm durumu söz konusu değil
Çin'de karantina altındaki Şian'da halk temel gıdalar için takas yapıyor
Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 610 bini geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Türkiye'yi 'uçuracak' tesisler açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız: İhracatta önemli bir eşiği aştık, şimdi hedefimiz 250 milyar dolar

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Altunyaldız: İhracatta önemli bir eşiği aştık, şimdi hedefimiz 250 milyar dolar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı