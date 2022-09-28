Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Ankara
Açılış töreninin ardından hastaneyi gezen Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ilgililerden bilgi aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu https://t.co/sQ0qBCFnHn pic.twitter.com/TH4CYg9KyS— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 28, 2022