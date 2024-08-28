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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskın düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'i kabul etti.

Mehmet Tosun  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'i kabul etti

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