Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı
New York
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
