Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı

24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı Fotoğraf: TCCB

New York

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde, SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

