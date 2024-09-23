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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı Fotoğraf: TCCB/Murat Kula

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

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