Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
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