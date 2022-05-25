Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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