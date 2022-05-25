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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti.

Mümin Altaş   | 25.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderlerini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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