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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Ferdi Türkten, Buğrahan Ayhan, Dilhan Türker Yıldız  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak etti.

Erdoğan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

"Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararı tarihi önemde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi toplantıda, Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirterek, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını söyledi.


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