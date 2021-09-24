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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile iki NATO ülkesi olarak çok daha farklı konumda olmamız gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD) İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir." dedi.

24.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile iki NATO ülkesi olarak çok daha farklı konumda olmamız gerekir Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(ABD) İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir. Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor." ifadelerini kullandı.

"Suriye'de rejim, maalesef ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Sayın Putin'den, daha doğrusu Rusya'dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım." 

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

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