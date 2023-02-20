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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Mümin Altaş   | 20.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Ankara

Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu'ndaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer aldı.

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