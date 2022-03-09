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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Merve Yıldızalp   | 09.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın telefonda görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da telefon görüşmesi gerçekleştirecek.


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