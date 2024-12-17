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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Zafer Fatih Beyaz  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'i kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, von der Leyen'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve von der Leyen, merdivenlerde Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.


Basına kapalı 2,5 saat süren kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Valdis Dombrovskis ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Sekreteri Stefano Sannino da yer aldı.

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