Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğrafını oyladı.
Erdoğan, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafını tercih etti.
Spor kategorisinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafından yana kullandı.
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