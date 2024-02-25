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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Adana Valiliğinde izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Valiliğini ziyaretinde, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İzlanda ile oynadığı maçı televizyondan izledi.

Barış Gündoğan  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Adana Valiliğinde izledi Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Erdoğan, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitinginin ardından Adana Valiliğini ziyaret etti.

Vali Yavuz Selim Köşger'den çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımının, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda ile oynadığı maçı da televizyondan izledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın maçını Adana Valiliğinde izledi
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