Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.15
ETH/USDT
1,325.40
BTC/USDT
19,516.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni binalarında milletimizle buluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz genelinde 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarında milletimizle buluşturduk." dedi.

09.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni binalarında milletimizle buluşturduk

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik." açıklamasında bulundu.

/iframe>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni binalarında milletimizle buluşturduk
MSB'den Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu
Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oluyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni binalarında milletimizle buluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni binalarında milletimizle buluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ekonominin aktörleri uyguladığımız ekonomi programını tavsiye etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü konusunda güzel bir hazırlık yapılacak, anayasa değişikliği olarak Meclise sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsü konusunda güzel bir hazırlık yapılacak, anayasa değişikliği olarak Meclise sunacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet