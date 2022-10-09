Cumhurbaşkanı Erdoğan: 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni binalarında milletimizle buluşturduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz genelinde 56 müzeyi ilk kez ziyarete açarken, 18 müzemizi de yeni inşa edilen binalarında milletimizle buluşturduk." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda toplam 164 müzenin onarım, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarını yaparak tamamen yeniledik." açıklamasında bulundu.
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