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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu.

21.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme  bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak." dedi.

Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu.

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