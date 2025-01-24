Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında deprem bölgemizde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(2025 yılı sonunda) Deprem bölgemizde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız." dedi.
Malatya
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni'nde konuştu.
Konuşmasına Malatyalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Malatya'mızda devlet ve millet dayanışmasının en somut örneklerinden birini sergiliyoruz. 11 ilimizde yapımı tamamlanan 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni konutlarımızın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, her bir kardeşimizin hanesinde sağlıkla, huzurla oturmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Kasım ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdikleri törenle 155 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini hatırlatarak, "Söz verdiğimiz üzere 2024 yılı sonu itibariyle konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu yuvalarımızın her biri 'Yeniden Daha Güçlü Anadolu' idealimizin bir parçasıdır. Milletimizle olan dayanışmamızın en güzel örneğidir." dedi.
Bir yandan depremde evleri yıkılan vatandaşların yeni konutlarını teslim ederken bir yandan da şehirleri yeniden ayağa kaldırdıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bugün itibarıyla 11 ilimizde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle, inşa ve ihya çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 19 bin 751'i Malatya'mızda olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerini hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Buna ilaveten hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşasına başladık. Bugün de Hatay'da 13 bin 980, Adana'da 2 bin 945, Gaziantep'te 1535, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Adıyaman'da 6 bin 781, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Şanlıurfa'da 991, Kilis'te 223, Osmaniye'de 1.921 ve Malatya'mızda 6 bin 554 olmak üzere toplamda 46 bin 307 yuvamızı daha hak sahibi kardeşlerimizle buluşturuyoruz.
Böylece 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afetzedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda Malatya'mızda 68 bin 706 konut ve 10 bin 714 iş yeri olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı, daha güvenli hale getirinceye dek durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz."
Malatya Çevre Yolu 2. kısmı açıldı
Deprem konutlarının yanı sıra Malatya için önemli bir ulaştırma projesini de hizmete alacaklarını vurgulayan Erdoğan, toplam uzunluğu 53,5 kilometre olan Malatya Çevre Yolunun yapım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirtti.
3 etap olarak hazırlanan projenin ikinci kısmını bugün hizmete açtıklarının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Daha önce 17,5 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı, Hekimhan ayrımı arası ile 28,6 kilometrelik bağlantı yolunu kapsayan 26,1 kilometrelik ilk etabını 2 Nisan 2022'de hizmete açmıştık. Çevre Yolu'nun 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimini de tamamladık. Böylelikle yolumuzun 38,2 kilometresi tamamlanmış oldu. Elazığ-Malatya ayrımı, Pütürge Kavşağı'nda son bulan 15,3 kilometrelik son kesimin çalışmaları da devam ediyor. Bunun dışında çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Hem konutlarımızın yapımında hem yol projemizin hayata geçirilmesinde emeği olan bakanlıklarımızı yüklenici firmaları mühendisinden işçisine, herkesi tebrik ediyorum. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 46 bin 307 kalıcı konut ve 149 iş yerinin kura çekimi için butona bastı.
Ardından, Malatya Çevre Yolu'nun açılışı için bağlantı gerçekleştirildi. Malatya'da hazır bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve yanındaki heyetin kurdeleyi kesmesiyle yol kullanıma açıldı.
Sonrasında anahtar teslimi için hak sahibi aileler sahneye davet edildi.
Erdoğan, Mahmut Ak ve ailesi, Özgür Menekşe ve ailesi, Nedim Özkan ve ailesi, Zöhre Yoldaş ve ailesi ile Ali Seydi Korkmaz ve ailesine anahtarlarını takdim etti.
Anahtar teslimlerinin ardından kurdele kesimine geçildi. Yapılan duanın ardından Erdoğan, "Yol medeniyettir unutmayın, ev saadettir unutmayın" sözleriyle kurdeleyi kesti.
Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.
Öte yandan Erdoğan, program öncesinde cuma namazını Malatya'daki Aksaray Mahallesi Camisi'nde kıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.