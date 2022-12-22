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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında uygulanacak net asgari ücret 8 bin 500 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

22.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında uygulanacak net asgari ücret 8 bin 500 lira

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları yük bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz." dedi.

Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Asgari ücret) Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz."

Erdoğan, "Bu ay enflasyonun hızla düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu (2023) yıl ortasında yüzde 30, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız." dedi.

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