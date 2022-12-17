Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,182.10
BTC/USDT
16,711.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere yarın Doha'ya gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak
NATO'nun Ege'deki eğitim görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına Türk jetleri karşılık verdi
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Bilgin: Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız
TARSİM: Kumluca ve Finike’de selden etkilenen üreticilerimizin yanındayız

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak

"Türkiye Ulus Markalama Forumu" panellerle devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mardin" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, ülkemizi doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, ülkemizi doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü afetzede kadın yaşadıklarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü afetzede kadın yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet