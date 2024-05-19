Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı"nda gençleri ve sporcuları kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz." dedi.
"Bilimde, sanatta, medyada son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan iftihar ettiğimizi belirtmek isterim." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adetken 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakam 7 bin 404'e yükseldi." diyerek, "Son 7 yılda sporcu yetenek taramasıyla 7 milyon 706 bin evladımızın kabiliyetlerine baktık, buna göre yönlendirmede bulunduk." ifadesini kullandı.
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