Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
66,700.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı"nda gençleri ve sporcuları kabul etti. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar, RAMS Park’a hareket etmek için Ülker Stadı önünde toplanıyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür." dedi.

Zeynep Rakipoğlu  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Özel Programı"nda gençleri ve sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz." dedi.

"Bilimde, sanatta, medyada son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği, gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan iftihar ettiğimizi belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adetken 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakam 7 bin 404'e yükseldi." diyerek, "Son 7 yılda sporcu yetenek taramasıyla 7 milyon 706 bin evladımızın kabiliyetlerine baktık, buna göre yönlendirmede bulunduk." ifadesini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvurular yarın başlıyor
YHT ile seyahat eden yolcu sayısı 86 milyonu geçti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin büyüme mücadelesini 19 Mayıs'ın ruhuna sahip çıkarak sürdürebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Onbaşı Recep Kabala'nın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet