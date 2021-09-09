Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye ziyarette bulunacak.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirvede katılımcılara hitap edecek.
Zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.
Erdoğan'ın, Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.