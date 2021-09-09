Dolar
8.47
Euro
10.02
Altın
1,794.65
ETH/USDT
3,514.10
BTC/USDT
46,275.00
BIST 100
1,436.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere 19-22 Eylül'de ABD'ye ziyarette bulunacak.

Mehmet Tosun   | 09.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek zirvede katılımcılara hitap edecek.

Zirve kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Erdoğan'ın, Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
e-Nabız'ın 'Kovid-19 Aşı Kartı' bölümüne üç yeni özellik eklendi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadelede simge bir gün' paylaşımı
Prof. Dr. Dökmetaş'tan 'Gerekli gruplar 3. doz aşılarını olmalı' uyarısı
Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması aşılamaya topyekun destekle mümkün
Kovid-19 tedavileri sırasında bebekleri dünyaya gelen çift aşıyı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

ABD istihbaratının Afganistan'daki başarısızlığının nedenleri

ABD istihbaratının Afganistan'daki başarısızlığının nedenleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye yeni öğretmen atamalarıyla OECD ülkelerine daha da yaklaşacak

İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi

İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü