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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Bono ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Louis Bono ile görüştü.

Mümin Altaş  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Kafkasya Müzakereleri Kıdemli Danışmanı Bono ile görüştü

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