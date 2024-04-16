Dolar
32.50
Euro
34.54
Altın
2,369.26
ETH/USDT
3,023.00
BTC/USDT
61,921.00
BIST 100
9,558.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti

Zafer Fatih Beyaz  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum, İran ve İsrail arasındaki son gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan konuları ele alındı.

Kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye'yi ziyaret edecek
Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet