Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Türkiye, diyalog süreçlerine katkı sunmaya devam edecektir Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Güney Kafkasya: Stratejik Merkez Olma Yolunda" başlıklı panelde, kalıcı barış arayışları ile enerji ve ticaret koridorları üzerinden şekillenen yeni bölgesel dengeler ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında, TRT World'den Enda Brady'nin moderatörlüğünde "Güney Kafkasya: Stratejik Merkez Olma Yolunda" paneli gerçekleştirildi.

Panele, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Gürcistan Hükümet İdaresi Başkanı Levan Zhorzholiani ve Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan konuşmacı olarak katıldı.

Kılıç, bölgede barışın tüm taraflar için büyük önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin her zaman kültür, refah, işbirliği ve barıştan yana olduğunu söyledi.

Türkiye'yi bölgenin ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk sahibi bir aktör olarak gördüklerini vurgulayan Kılıç, "Amacımız, tüm halklar için daha iyi bir gelecek inşa etmektir, bu doğrultuda bölgedeki tüm taraflarla yapıcı işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kılıç, geçmişten çıkarılacak derslerin önemine işaret ederek, bu birikimle daha sağlam bir gelecek kurulması gerektiğini dile getirdi.

Zaman zaman sert söylemler ve zorluklar yaşanabileceğine dikkati çeken Kılıç, "Türkiye, diyalog süreçlerine katkı sunmaya devam edecektir, bu çerçevede kalıcı barış için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Kılıç, Azerbaycan ve Ermenistan'ın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, bölgede halen bazı gerilim noktalarının bulunduğunu ancak sorunların çözümüne yönelik umutlarını koruduklarını belirtti.

Ortak tarih ve coğrafyaya işaret eden Kılıç, "Her zaman aynı fikirde olmayabiliriz ancak önemli olan ortak noktayı bulabilmektir. Türkiye, taraf tutma niyetinde değildir ve sorunların çözümüne destek vermeye hazırdır, bu kapsamda yapıcı rolünü sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan, kendisini tamamen barış gündemine adadı

Hacıyev de Güney Kafkasya'da artık çatışma değil barış gündeminin öne çıktığını belirterek, "Azerbaycan, kendisini tamamen barış gündemine adadı ve bu doğrultuda bölgesel işbirliğini güçlendirmek için kararlı adımlar atmaktadır." dedi.

Barışa ilişkin belgelerin sahada somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Hacıyev, Azerbaycan'ın bu yönde pratik girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Hacıyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında pragmatik işbirliğinin geliştirildiğini, bu sürecin güven inşasına katkı sağladığını aktardı.

İki ülke arasında ticaretin başlamasının önemli bir eşik olduğunun altını çizen Hacıyev, birkaç yıl öncesine kadar mümkün görülmeyen gelişmelerin bugün hayata geçtiğini söyledi.

Hacıyev, geçmişte bölgenin savaşlar ve bölünmüşlükle anıldığını hatırlatarak, "Bugün ise gerçek bir barış var ve bu barış, daha da güçlendirilmelidir, elde edilen kazanımların korunması ve ileriye taşınması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Barışın, sadece çatışmanın olmaması anlamına gelmediğini vurgulayan Hacıyev, bunun kapsamlı yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

Hacıyev, Azerbaycan'ın çok boyutlu dış politika anlayışına da değinerek, ülkenin Güney Kafkasya'nın yanı sıra Orta Asya, Türk dünyası ve Orta Doğu ile güçlü bağlara sahip olduğunu belirtti.

Türkiye-Azerbaycan-Suriye işbirliğini örnek gösteren Hacıyev, bölgedeki barışın güçlendirilmesi için çabaların süreceğini kaydetti.

Güney Kafkasya, mevcut küresel krizlere rağmen istikrarlı bölge haline geldi

Kostanyan da Güney Kafkasya'nın mevcut küresel krizlere rağmen istikrarlı bölge haline geldiğini belirterek, bu durumun kalıcı avantajlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında iletişim hatlarının açılmasının önemine işaret eden Kostanyan, bu sürecin güçlü siyasi irade gerektirdiğini dile getirdi.

Bölgenin Avrupa, Orta Asya ve Uzak Doğu arasında kesintisiz bir bağlantı noktası olabileceğini belirten Kostanyan, barışın sürdürülebilirliği için her gün yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Kostanyan, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, iki ülke arasında ticaretin başladığını belirtti.

Enerji güvenliğinin işbirliğinin temel unsurlarından biri olduğuna işaret eden Kostanyan, Ermenistan'ın enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve bölgesel bir transit merkez haline gelmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bölge ülkelerinin ortak vizyon etrafında buluşması refahı artıracak

Zhorzholiani ise Gürcistan'ın diplomasi, barış ve istikrarı her zaman desteklediğini belirterek, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu gelişmenin ticari ilişkilerin büyümesine katkı sağladığını ifade eden Zhorzholiani, bölge ülkelerinin ortak bir vizyon etrafında buluşmasının refahı artıracağını vurguladı.

Zhorzholiani, komşu ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, Güney Kafkasya'da barış politikasını teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti.