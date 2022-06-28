Dolar
16.67
Euro
17.55
Altın
1,819.81
ETH/USDT
1,158.80
BTC/USDT
20,291.00
BIST 100
2,490.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddet yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Emrah Akıllı   | 28.06.2022
Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu Fotoğraf: Emrah Akıllı/AA

Corum

İlçede sabah başlayan yağış, öğlen şiddetini artırdı. Yağış, Belkavak Deresi ile Temençe Çayı'nın taşmasına neden oldu. Sel suyu, Çiftlikler Mahallesi'ndeki buğday ekili arazide zarara neden oldu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yağışın ardından Çiftlikler Mahallesi'ne giderek, incelemelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sait Ekici ve Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner'in de katıldığı incelemede Gelgör, belediye ekiplerinin çalışmalarını denetledi.

Gelgör, AA muhabirine, taşkın nedeniyle ev ve iş yerlerinde zarar oluşmadığını, tarım arazilerinde ise ilgili kurumlar tarafından zarar tespit çalışması yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki yağış sonrası çalışmalara ilişkin açıklama
Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardı
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı
3600 ek gösterge düzenlemesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bakan Kasapoğlu: İnşallah bu yıl 200 binden fazla gencimizi kamplarımızda misafir etmeyi planlıyoruz

Benzer haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama: Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor

Bakan Soylu'dan Batı Karadeniz'deki şiddetli yağışlara ilişkin açıklama: Sahada tüm kurumlar azami gayret gösteriyor
Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı
Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu

Kars'ta yağış taşkınlara neden oldu